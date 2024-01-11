اليوم.. تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب تامر عاشور اليوم لطرح أغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وهي من كلمات الشاعر محمود عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري.

تامر عاشور يوجه الشكر لزوجته نانسي نور



وفي سياق آخر، حرص الفنان تامر عاشور، مؤخرًا على توجيه رسالة لزوجته الإعلامية نانسي نور بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك جمهوره بصورة له برفقتها، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا ويحفظك".

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وسعادة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يخليكوا لبعض"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال تامر عاشور أغنية" عديت"



يشار أن، آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، التي تم طرحها عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الموسيقى العربية والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور طرحها.

كلمات أغنية عديت:



عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده.