نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد..إيناس مكي تكشف عن أسباب غيابها وعلاقتها بشقيقها أحمد مكي في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة إيناس مكي، في برنامجه “واحد من الناس” يوم الأحد المقبل، والتي تكشف خلال اللقاء عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية وأسرار غيابها عن الساحة الفنية، وعودتها من خلال فيلم الجديد "اتنين للايجار " بعد غياب 7 سنوات.

إيناس مكي تتحدث عن أبرز أعمالها الدرامية مع عمرو الليثي

كما تتحدث إيناس مكي عن عودتها للدراما من خلال مسلسل “نصيبي وقسمتك” ومسلسل "الواد سيد الشحات" وتتناول الحلقة الحديث عن أبرز أعمالها الفنية مسلسل "لن تعيش في جلباب أبي"، ونجاح شخصية “روزالين”، وأيضا مشاركتها بفيلم "هالو أمريكا"، و" أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام وأيضًا أعمالها بالمسرح.

تفاصيل حلقة إيناس مكي

كما تتحدث عن والدها وعلاقتها به ووالدتها وشقيقها الفنان احمد مكي وعلاقتها به، وأسباب عدم مشاركتها معه في العديد من الأعمال الفنية باستثناء فيلم الحاسة السابعة، كما تتحدث عن الحب في حياتها والزواج.

نبذة عن واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل علي قناة الحياة ويستضيف البرنامج أسبوعيًا عدد كبير من نجوم الفن حيث استضاف الفترة الأخيرة دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومي كساب وسوسن بدر وقام بمداخلات هاتفية لعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد عز وأيضًا سامح الصريطي وزوجته حنان.