نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبكة HBO تحتفل بمرور 25 عامًا على عرض The Sopranos في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة نيويورك الاحتفال بمرور 25 عام على عرض واحدًا من أكثر الأعمال التليفزيونية نجاحًا، وهو مسلسل The Sopranos من انتاج شبكة HBO.

ونقلت ديلي ميل لقطات من الاحتفالية التي تم تنظيمها للذكرى المميزة، والتي شهدت حضور عدد من أبرز نجوم العمل التليفزيوني الذي سبق وأن طرح منه عمل سينمائي مكمل،وكان من ضمن الحاضرين للحفل جوليان مارجوليس، ومايكل جاندوفليني.

مسلسل The Gilded Age

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شبكة HBO، عن نيتها لتجديد مسلسل The Gilded Age التاريخي الناجح لموسم ثالث جديد، يطرح عبر شبكة البث الرقمية التابعة لـ hbo.

ووفق ديد لاين، المواسم الأول والثاني من المسلسل، حققا نجاحًا كبيرًا دفع المنتجين للعمل على طرح جزء ثالث قادم منه.

وضمن أبرز المسلسلات المنتظرة من HBO، كان قد طرح التيزر التشويقي الأول للمسلسل المنتظر بشدة House of the Dragon، في موسمه الثاني الذي من المقرر طرحه للعرض في عام 2024 المقبل.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي للمسلسل في موسمه الثاني، مقدمًا لمحة عما ينتظر المعجبين في الصيف المقبل.

ذلك على أن يطرح الإعلان الترويجي المطول من المسلسل خلال شهرين من الان وستكون مدته نحو دقيقتين.

مشاريع HBO القادمة

أيضًا تحدد رسميًا موعد عودة مسلسل Euphoria من إنتاج شبكة HBO في موسم ثالث جديد، يكون طرحه للعرض بتاريخ 2025 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الناجح للمخرج سام ليفنسون، سيعود بمشاركة أبطاله الأصليين، ومنهم زنديا، وهنتر سكافر، وسيدني سويني وجيكوب إلوردي.

وكانت قد أعلنت شبكة HBO رسميًا عن نيتها لإصدار موسم ثاني من مسلسل "The Last Of Us" بعد تحقيقه لمعدلات مشاهدة مرتفعة خلال عرض الموسم الأول.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم اتخاذ هذا القرار من قبل HBO بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل في الموسم الأول الذي يتم بثه حاليًا.