فيلم جديد يشهد أول تعاون بين شاهد كابور وكريتي سانون

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الكشف رسميًا عن عنوان الفيلم السينمائي الجديد للنجم شاهد كابور، الذي تشاركه في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون.

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكون بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya، ويعود به شاهد كابور للعمل ببوليوود بعد فترة غياب، والفيلم سيكون أول تعاون بين الثنائي شاهد كابور وكريتي سانون.

في الوقت نفسه تستعد الممثلة الهندية الشابة كيريتي سانون لمشروع سينمائي جديد سيكون مستوحى من قصة حقيقية لأحد رموز الهند من النساء.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد قد تجسد به كريتي سانونو شخصية باسم مينا كوماري، في فيلم لم يستقر على عنوانه الرسمي للآن، مع كونه لا يزال في طور كتابة السيناريو.

أيضًا ذكر الموقع أن الفيلم سيكون من إخراج المخرجة الهندية التي غيرت مسار عملها من تصميم الأزياء إلى الإخراج مؤخرًا مانيش مالهوترا.

وكان قد افتتح الثنائي الشهير شاهد كابور ومادهوري ديكست فعاليات مهرجان جوائز الموسيقى الهندية بدورته السابقة لعام 2023 في مدينة جوا.

وشارك الثنائي في الفاعلية الافتتاحية للحدث الذي شهد ترشحًا لعدد مميز من أحدث أفلام بوليوود.

ترشحات الأوسكار

في الوقت نفسه، تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الأوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الأوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.