نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام وأحمد زكي ضمن أحداث مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثالثة احتفالية الفنانة غادة عادل والتي تجسد دور "أماني" حل القضية الثانية، وأن نديم "طه دسوقي" سوف يترافع في المحكمة وتجمع مجموعة المتدربين ورام الله "هاجر السراج" وندى "لينا إيهاب" ويوسف "على السبع" وعز "حسن أبو الروس"، وتعزمهم على العشاء احتفالا بوصول لنديم لحل القضية الثانية ضمن أحداث مسلسل "حالة خاصة".

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حالة خاصة"

ويأتى ياسر "أحمد طارق" زوج أمانى إلى المطعم ويقابلهم ويتحدث معهم ويطلبوا من نديم الغناء وياسر يعزف ليقول لهم إنه سوف يغنى أغنية كانت والدته الراحلة تحبها وهى أغنية لما البحر كان أزرق لفرقة المصريين للموسيقار هانى شنودة، ويحكي لهما قصة الفرقة من بدايته لينبهروا من سرده للمعلومات وكمية المعلومات التى يعلمها وذكاءه الحاد.



وفى مشهد آخر يطلب جميل "نبيل على ماهر"، من نديم "طه الدسوقى" أن يكون واثقًا من نفسه فى المرافعة ويترافع بكل ثقة ولا يخاف مثل النجم عادل إمام في فيلم الافوكاتو عادل إمام والنجم أحمد زكي في ضد الحكومة، ويشترى روب محاماة جديد، وظل نديم يشاهد فيلم ضد الحكومة ويرى كيف ترافع أحمد زكى في الفيلم ويقلده.



تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

أحدث أعمال watch it

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.