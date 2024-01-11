نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شريف منير ضيف الإعلامية إنجي علي في برنامج" أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إنجي علي، الفنان شريف منير في برنامجها "أسرار النجوم"، وذلك اليوم الخميس، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على محطه "راديو نجوم إف إم".

شريف منير يتحدث عن فيلم ليه تعيشها لوحدك



ويتحدث شريف منير خلال الحلقة عن أحدث أفلامه "ليه تعيشها لوحدك"، الذي طرح بالسينمات منذ أيام قليلة، وحقق نجاحًا كبيرًا، كما يتحدث عن عدد من أعماله الأخرى.



طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك

وطرحت الشركة المنتجة فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، يوم 3 من شهر يناير الجاري في مصر، ومن المقرر طرحها بدول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

آخر أعمال شريف منير

من ناحية أخرى، ينتظر شريف منير، عرض مسلسل “بقينا اتنين” التي تدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل بقينا اتنين مكون من 20 حلقة، من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.