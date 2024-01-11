نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية محمد عز في حكاية "شغف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد عز، حاليًا في حكاية "شغف"، والتي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويجسد خلالها شخصية رجل يُدعى “خليل” يعاني من تفكك أسري، ويتورط في جريمة ما داخل أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل “شغف”

الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» هي بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبدالخالق، مدير تصوير ضياء جاويش تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي.

ما هي آخر أعمال الفنان محمد عز ؟



يذكر أن آخر أعمال محمد عز مسلسل "المداح 3 "الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها.

أبطال مسلسل “المداح” الجزء الثالث

مسلسل المداح الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.