نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيرا نايتلي تبدأ تصوير مشاهد فيلمها الجديد Black Doves في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة كيرا نايتلي في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Black Doves، الذي ينطلق تصوير مشاهده في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي سيكون أحدث تعاون يجمع بين كيرا نايتلي وشبكة نتفليكس.

وسبق أن طرحت نتفليكس اللقطات الترويجية الأولى لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد Coyote Vs. Acme، بعد استحواذها على حقوق صناعة مشروع تليفزيوني جديد للأطفال من شركة ورنور بروز المالكة لحقوق الشخصيات.

ووفق ديد لاين، هذا المسلسل الجديد سيطرح للعرض عبر منصة نتفليكس ضمن مشاريعها الجديدة لعام 2024.

شخصيات مسلسل Coyote Vs. Acme

وشخصيات مسلسل Coyote Vs. Acme الجديد، هي من شخصيات عالم الرسوم المتحركة الخاص بـ "لوني توزن".

Rebel Moon

وضمن مشاريع نتفليكس الجديدة، نجح الفيلم الجديد للمخرج الكبير زاك شنايدر Rebel Moon – Part One: A Child of Fire في تصدر قوائم مشاهدات منصة نتفليكس.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد تستعد نتفليكس لتقديم جزء ثاني منه قريبًا، كانت قد طرحت الإعلان الترويجي له تمهيدًا لعرضه.

وطرحت شركة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم Rebel Moon- Part 2: The Scargiver، المشروع السينمائي الجديد المعروف للمخرج زاك شنايدر.

ونقل موقع ديد لاين الاعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي تستكمل به قصة العمل ويطرح كجزء ثاني، من بطولة صوفيا بوتيلا وديجمون هونسون.

Peaky Blinders

وكانت قد كشفت تقارير جديدة عن دراسة شبكة نتفليكس لتقديم مجموعة مشروعات درامية مشتقة من عالم مسلسل Peaky Blinders.

ووفق ديلي ميل، النجاح الذي حققه المسلسل على مدار العديد من المواسم، وبعد طرح الموسم الختامي السادس في 2022.

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.