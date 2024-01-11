نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القائمة الكاملة لأبطال "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المخرج هشام الرشيدي تصوير مشاهد المسلسل الإجتماعي الكوميدي الجديد "لانش بوكس" المنتظر عرضه في سباق شهر رمضان المقبل حيث انتهى بالفعل من تصوير أكثر من نصف أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة.

فريق عمل مسلسل “لانش بوكس”

مسلسل "لانش بوكس" بطولة النجمة غادة عادل بالإشتراك مع جميلة عوض وفدوي عابد حيث يشكلن الثلاثي الذي تقوم عليه الأحداث الرئيسية بالحلقات، إلى جانب أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل.

تفاصيل مسلسل "لانش بوكس"

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت " Good Girls" وعرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

"لانش بوكس" هو أول عمل يدخل السباق الرمضاني لشركة إس برودكشنز التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي"،" قواعد لبطلاق ال٤٥"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك".

من جانبها أكدت سالي والي المؤسس والمدير العام لـ إس برودكشنز عن سعادتها بالتعاون مع هذا الكم من النجوم في "لانش بوكس" متوقعة أن تنال الحلقات إعجاب كل فئات المشاهدين المصريين والعرب، مضيفة أنها على ثقة من أن "لانش بوكس" سيحقق مكانة مميزة في السباق الرمضاني المرتقب.

أحداث مسلسل “لانش بوكس”

مسلسل "لانش بوكس" يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.