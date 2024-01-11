بكلمات مؤثرة.. ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الأربعين لوالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة ريهام عبدالغفور، بكلمات مؤثرة في الذكري الأربعين لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا نتيجة لتعرضه لحادث سير.

منشور ريهام عبد الغفور



وقامت ريهام، بمشاركة جمهورها بصورة لوالدها الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، لإحياء ذكرى الأربعين لوفاته، معلقة: "أربعين يوم يا حبيبي..لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة! لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسه بصحي كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح اني كنت نايمه لحد ما أدرك أنه كابوس بس مابيتصحيش منه".

وأضافت قائلة: "من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا، خسرت إحساسي إني بنت بتجري علي ابوها تحكي له وتشكي له كل حاجة فاجأة كبرت أوي!".

واختتمت قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة علي قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي.لتنهال تعليقات الجمهور والوسط الفني لها بالصبر ولوالدها بالرحمة".

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبدالغفور مشاركته في مسلسل "رشيد" للفنانة ريهام عبدالغفور الذي عرض في رمضان 2023.

ومسلسل "رشيد" بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي ضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح، وسيُعرض عبر "mbc مصر" ومنصة "شاهد".