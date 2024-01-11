تعرف على إيرادات أمس لفيلم "الحريفة" لـ نور النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "الحريفة "للنجم نور النبوي، تصدره لإيرادات شباك تذاكر السينما، وتكوين قاعدة جماهيرية واسعة،حيث بلغت إيراداته أمس نحو 536 ألفًا و82 جنيهًا، محتلًا المركز الثاني في قائمة الإيرادات.



الجمهور يشيد بفيلم "الحريفة"

ومن جانبه، أشاد عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا بفيلم" الحريفة"، حيث عبروا عن فرحتهم بالعمل وشاركوا لقطات من الفيلم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبرون فيها عن اعجابهم الشديد بالفيلم وبأداء النجم نور النبوي.

أبطال فيلم" الحريفة "

وضم الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم، نور النبوي، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، وكزبرة، وآخرين وهو من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.

أحداث فيلم "الحريفة"

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول ماجد وهو شاب تجبره الظروف على الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، ويتعرف خلالها على طلابٍ جددٍ وبثقافات مختلفة، وينضم إليهم لتبدأ مباراتهم داخل الساحات الشعبية.



آخر أعمال نور النبوي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان نور النبوي مسلسل "الأجهر"، والذي عرض في دراما رمضان الماضي، وحاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أبطال مسلسل "الأجهر"

وضم المسلسل عدد من النجوم أبرزهم درة، سيد رجب، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، خالد زكي، ناهد السباعي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي، إنتاج صادق الصباح.



أبطال مسلسل “راجعين ياهوى”

وشارك أيضًا بمسلسل "راجعين يا هوى" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، سلمى أبو ضيف، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

