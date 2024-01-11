نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أماكن تصوير مسلسل "المداح" الجزء الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان حمادة هلال تصوير عدد من مشاهد مسلسل “ المداح ” الجزء الرابع في أكثر من مكان منهم الأردن والفيوم وسيوة، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل 2024 بعد نجاح الاجزاء الثلاثة.

نجوم مسلسل المداح 4

يشارك في بطولة مسلسل المداح 4، حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.

أحداث مسلسل المداح 4

ويرصد مسلسل المداح 4 قصة مهمة عن الجن والسحر وغيرها من هذه الأشياء التي يؤمن بها العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حمادة هلال والذي يجسد دور الشيخ صابر الشهير بالمداح، حيث أنه لغة خاصة مع الجن ويعلاج السحر بالقرأن ويناقش العمل العديد من القضايا الهامة لذا يحظى بعدد من المشاهدات العريمة منذ بداية الموسم الأول ويحقق كل موسم نجاح أكبر من الموسم الاخر.

ماجد المصري يستكمل مسيرة الجن

ومن المقرر أن يشارك الفنان ماجد المصري في مسلسل المداح 4 حيث يستكمل مسيرة الجن بعد انتصار ناصر على هند بنت الأحمر والتي كانت تجسدها الفنانة لوسي، ويستكمل الموسم الرابع من العمل باقي الأحداث في هذا الإطار، ويكون مفاجأة العمل أيضا الفنان فتحي عبد الوهاب.

نجوم المداح 3

وشارك في مسلسل المداح 3، الذي حمل اسم أسطورة العشق، عدد كبير من النجوم بجانب حماده هلال، منهم هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، خالد زكي، وعدد آخر من النجوم، وكان من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



حمادة هلال يستعد لتصوير مسلسل عالم دبليو

ومن ناحية أخرى، يستعد حمادة هلال في الفترة القادمة لتصوير مسلسل “ عالم دبليو” الذي يقوم ببطولته بجانب محمد الشرنوبي، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي، وحاليًا تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.