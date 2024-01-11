نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عفاف شعيب في مسلسل " محارب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة عفاف شعيب، حاليًا في مسلسل “محارب” مع النجم حسن الرداد، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وتجسد خلاله دور والدة حسن الرداد ضمن أحداث العمل.

أحداث مسلسل محارب

يدور مسلسل “ محارب” في إطار اجتماعي شعبي، ويجسد حسن الرداد دور سائق الميكروباص يدعى “عزيز محارب” من أصل صعيدي، ويدخل في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، بينما يلعب الفنان أحمد زاهر دور محامي ضمن أحداث العمل.

نجوم مسلسل محارب

مسلسل “ محارب ” مكون من 30 حلقة، يشارك في بطولته كل من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما تظهر عفاف شعيب ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال عفاف شعيب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب هو مسلسل زي القمر، حيث شاركت في حكاية واحد في المية، وكانت من بطولة صابرين، عفاف شعيب، الفنانا مدحت صالح، والعمل من تأليف نداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل “واحد في المية” حول مرض جيني يصيب الإنسان ويضعف بصره إلى أن يفقده، ومن خلال المسلسل نتعرف على مشاكل هؤلاء الأشخاص فـ "أمل" كانت ترى في السابق لكن الآن خسرت نظرها، لذا لا يتم معاملتها مثل الشخص المولود مكفوف من البداية، لا تجد فرص عمل مناسبة ودائما تسعى للحصول على وظيفة.

كما شاركت عفاف شعيب في حكاية مريم، التي جاءت ضمن حكايات مسلسل زي القمر 2، وعُرضت في 2021، وشارك في بطولة العمل رشا مهدي، سلوى عثمان، إسلام حافظ، والطفلة ريم عبدالقادر، وكانت الحكاية من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.