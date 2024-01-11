نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "أشغال شقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة أسماء جلال، حاليًا تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أشغال شقة"، حيث شاركت جمهورها، بمقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، من كواليس المسلسل، ظهرت فيه برفقة الفنان هشام ماجد، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي.

آخر أعمال أسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال فيلم "وش في وش"، والذي حاز على إعجاب الجمهور فور عرضه بالسينمات، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري.

مشاركة أسماء جلال في فيلم" آل شلبي"



وشاركت أسماء جلال مؤخرًا بفيلم" آل شنب "، ودارت أحداثه حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي، وكان أول لفيلم لأيتن أمين هو "فيلا 69" الذى تم عرضه عام 2013.

أبطال فيلم "آل شنب"

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم في فيلم جديد بعنوان آل شلبى من إخراج وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.