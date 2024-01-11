دائمًا بفتكر الجانب الحلو أول ما يتقال اسمه.. نيللي كريم تحيي ذكرى ميلاد مصطفى درويش

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نيللي كريم على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى درويش، وذلك بكلمات مؤثرة، مؤكدة على أنه كان مسالمًا ومقبلًا على الحياة، وكان حريصًا دائمًا على ترك الذكرى الطيبة بين كل من يقابله.



نيللي كريم عن الراحل مصطفى درويش:شخص خدوم وبشوش

وقالت نيللي خلال تصريحات صحفية لها عن الراحل مصطفى درويش:" كان من الأشخاص الجميلة والمرحة في اللوكيشن،و شخص خدوم وبشوش، ودائمًا بفتكر الجانب الحلو أول ما يتقال اسمه".



وتابعت:"عمري ما شوفته بيتخانق أو بيعلي صوته، كان من الناس النسمة في اللوكيشن، ودائمًا الذكريات الحلوة هي اللي بتبقى".

تعاون مصطفى درويش ونيللي كريم



وتعاونت الفنانة نيللي كريم مع الفنان الراحل مصطفى درويش، من خلال مسلسل" بـ١٠٠وش"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

نيللي كريم تتصدر التريند بسبب "روز وليلى "

وفي سياق آخر، تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند جوجل فور ظهورها بأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "روز وليلى"، ويعد أول تعاون يجمع بينها وبين يسرا، وهو التعاون الدرامي الثاني الذي يجمع بينها وزوجها هشام عاشور.

وتشهد الحلقات الأولى من المسلسل تورط الفنانة يسرا والتي تجسد شخصية " ليلى" في قضية قتل لتستعين بصديقتها نيللي كريم والتي تجسد شخصية "روزً " لمساعدتها.

أبطال مسلسل "روز وليلى"



يذكر أن مسلسل "روز وليلى" من بطولة يسرا وهشام عاشور وتيام مصطفى قمر ونيللي كريم وعارفة عبد الرسول وأحمد وفيق ومروان يونس من تأليف كريس كول وإخراج أدريان شيرجولد تدور احداثه في إطار 10 حلقات ويعرض على إحدى منصات العرض

مسلسل "عملة نادرة"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مسلسل "عملة نادرة" من بطولة جمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وندى موسى ومريم الخشت من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي.