نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم السمان: سعيد بتعاوني مع إسعاد يونس في "عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان إبراهيم السمان، عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع النجمه إسعاد يونس في فيلم "عصابة عظيمة "الذي يعرض حاليًا في السينمات.

تصريحات إبراهيم السمان



وقال إبراهيم السمان في تصريحات صحفية أنه سعيد بالعمل مع النجمة إسعاد يونس، لافتًا أنه حلم لإبطال فنان العمل معها.

أحداث فيلم “عصابة عظيمة”

وفي سياق آخر، يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

وحقق عصابة عظيمة أمس إيرادات 468،955 ألف جنيهًا، ليحتل بذلك المركز الخامس في إيرادات شباك التذاكر، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

مشاركة إبراهيم السمان في مسلسل “بيت الرفاعي”

وفي سياق آخر يشارك إبراهيم السمان في مسلسل "بيت الرفاعي"، مجموعة من الأبطال إلى جانب الفنان أمير كرارة، ومن بينهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم من الفنانين. العمل من تأليف بيتر ميمي، وهند عبد الله، وعمرو أبوزيد، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل بيت الرفاعي



يتناول مسلسل "بيت الرفاعي"، المقرر عرضه في شهر رمضان لعام 2023، قصة درامية شعبية تمزج بين التشويق والإثارة، وتبتعد عن العناصر الكوميدية.