نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وبينا ميعاد"(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة إيمان يوسف، حاليًا عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني، المقرر عرضه يوم السبت المقبل على شاشة DMC.



وقالت إيمان يوسف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أنها تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى “نورهان”، وهي جارة الفنانة هاجر الشرنوبي، لافتة أن شخصيتها في العمل تسلط الضوء على المشاكل الزوجية، بسبب معاناتها مع زوجها الفنان محمد مهران خلال الأحداث.



وأوضحت إيمان يوسف، أنها انتهت من تصوير مشاهدها بالعمل خلال الفتره الماضية، لافتة أن كواليس العمل كانت جميلة ومرحة جدًا.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، محمد مهران، بسمة، وفاء صادق،أميرة أديب، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح، إيمان يوسف.

قصة مسلسل “وبينا ميعاد”

وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.



يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة" حسن" صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد “علي وطاهر ومراد ومصطفى” نشأوا على الديمقراطية، وعائلة "نادية "شيرين رضا التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات “أروى وهند وليلى ونيللي” نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

مشاركة إيمان يوسف في مسلسل “بـ100 راجل ”

وفي سياق آخر تشارك الفنانة إيمان يوسف، في دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل "بـ100 راجل "والذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب.

شخصية إيمان يوسف في مسلسل بـ100 راجل



وكشفت إيمان يوسف في تصريحات صحفية إنه ا تجسد خلال أحداث العمل شخصية تدعى "حميدة "تربطها علاقة حب بينها وبين الفنان محمود عبد المغني، وتدخل في صراع مع سمية الخشاب بسببه.



مسلسل “بـ100 راجل” بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني، سماء إبراهيم، صلاح عبدالله، إيمان يوسف، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج إبرام نشأت.