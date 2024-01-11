في ذكرى ميلاده.. محطات من حياة عبدالعزيز محمود

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبدالعزيز محمود الذي اصبح ايقونة الافراح في البيوت المصرية فترة الخمسينات حتى السبعينات حتى أن الافراح كانت يتم تحديدها وفقا لمواعيده، وله أغنيات شهيرة لا يمكن أن تُنسى منها "منديل الحلو"، و"تاكسي الغرام"، كان معروفا بين زملائه بخفة الدم والصوت المعبر والجميل، وتفرغ بعدها للغناء في الملاهى والموالد والأفراح.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان عبدالعزيز محمود..

حياة عبدالعزيز محمود

ولد عبد العزيز محمود الخناجري وشهرته "عبد العزيز محمود" 11 يناير 1914 في بسوهاج في صعيد مصر اسمه، عمل في شركة (شل) إلى أن أصيب بكسر في إحدى ساقيه، فاستغنت عنه الشركة، احترف حرفة البمبوطية، وكان معروف في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن بدأ في التفرغ للغناء وممارسته كمهنة للرزق اشتهر بالغناء في الأفراح والموالد، سمع صوته الأستاذ مدحت عاصم - رئيس قسم الموسيقى والغناء بالإذاعة فاعتمده بالإذاعة وقدم له أول لحن عام 1937، غنى ولحن أغلب أشكال الغناءالشعبي والعاطفي والوطني، معظم ما غناه كان من ألحانه، وإن كان قد غنى من ألحان ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي الذي لحن له "هوه اليتيم يا زمان".

حياة عبدالعزيز محمود الفنية

سمع صوته الموسيقار مدحت عاصم رئيس لجنة الموسيقى بالإذاعة عبد العزيز محمود يغنى في احد الموالد فأعجب بصوته وساعده في التقدم إلى الإذاعة، وبعد نجاحه أمام لجنة الاستماع بالإذاعة اعتمد مطربا بالإذاعة فغنى أول لحن عام 1937، كما غنى من ألحانه أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي والوطني، كما غنى من ألحان ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي الذي لحن له "هوه اليتيم يا زمان "، اتجه المطرب عبد العزيز محمود إلى السينما حيث اختاره المخرجون مغنيا وملحنا وممثلا لكنها لم تتعد الأدوار الثانوية سوى من فيلم واحدد هو " منديل الحلو "، بدأها بفيلم عريس الهنا.

أفلام عبدالعزيز محمود

عريس الهنا، وحيدة، راوية، قلبي دليلي، سلطانة الصحراء، المنتقم، المتشردة، الستات عفاريت، التضحية الكبرى، ابن عنتر، يحيا الفن، هارب من السجن، فوق السحاب، فتنة، خلود، حياة حائرة، الحلقة المفقودة، البوسطجي، منديل الحلو، لهاليبو، كل بيت له راجل، كلام الناس، سر الأميرة، ست البيت، السجينة رقم 17، أرواح هائمة، ساعة لقلبك، امرأة من نار، أسمر وجميل، وهيبة ملكة الغجر، شباك حبيبي، خد الجميل، جنة ونار، المقدر والمكتوب، علشان عيونك، تاكسي الغرام، عروسة المولد، بياضة.

