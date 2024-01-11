فن ومشاهير

في عيد ميلاد ملك قورة.. بدأت مذيعة برامج وقدمها محمد فؤاد في “غاوي حب”

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القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنانه الشابة ملك قورة، ولدت ملك في 11 يناير عام 1993، لتكمل اليوم عامها الـ 31، وتعتبر ملك قورة من أبرز الفنانات الشابات في وقتنا الحالي.


 

نشأة ملك قورة


 

ولدت ملك في عام 1993 في القاهرة، والدها رجل الأعمال الشهير محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير ولديها شقيقتين أخرتين، درستفي المدرسة الإنجليزية الحديثة وحاصلت على بكالوريس الإعلام بالجامعة الأمريكية.
 

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بدايتها


 

بدأت ملك العمل في السابعة من عمرها بمجموعة من الإعلانات واختيرت بعد ذلك للمشاركة فى برامج الأطفال منها برنامج "يلا بينا"، وبدأتبعد ذلك فى تقديم مجموعة من البرامج منها "البرامج التعليمية باللغة الإنجليزية "وبعد نجاحها في تقديم البرامج غنت في مهرجان القراءةللجميع أغنية "يا مكتبتنا".

 

دخولها في مجال التمثيل
 

في أوائل عام 2005 إختارها الفنان محمد فؤاد هي وشقيقتها مريم لمشاركته في فيلم "غاوى حب" مع الفنانه حلا شيحة حيث كانت تبلغملك حينها 12عامًا.


 

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وجسدت ملك قورة خلال أحداث فيلم غاوي حب دور الفنانة حلا شيحة في عمر الطفولة، ونجحت به في إثبات نفسها.


 

أعمال ملك قورة الدرامية


 

شاركت ملك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية منه: شمس، وعد، حالة عشق مع الفنانة مى عز الدين، خلصانة بشياكة مع الفنان أحمدمكى وشيكو وهشام ماجد، نور الصباح،أريد حلًا، قانون المراغي، السبع خطايا، حكاية (مين طفى النور) من مسلسل  نصيبي وقسمتكللفنان هانى سلامة، وجمع سالم، سوبر ميرو، زي القمر حكاية فوتو شوب، عزمي واشجان، شقة 6، 200 جنيه، أمر واقع، البارون، عشمابليس، ليالي الحلمية 6، العراف، الوالدة باشا، على كف عفريت وآخرهم حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 حكاية حب.

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أعمال ملك قورة السينمائية


 

خاضت ملك قورة المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية منها: آخر ديك في مصر،، بعد الشر، اطلعولي برا، الخلبوص، إي يو سي،غاوي حب وآخرهم فيلم الحب بتفاصيله.


 

أعمال ملك قورة القادمة


 

وتستعد ملك قورة خلال هذه الفترة لخوض السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة.


 

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آخر أعمال ملك قورة


 

ويذكر أن آخر أعمال ملك قورة هو مشاركتها في مسلسل 55 حكاية حب من خلال حكاية ما تيجي نشوف، حيث جسدت دور حبيبة احمدجمال سعيد وخطيبته والذي ينتابه الشك بشأنها حول وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أصدقائه، وجمعت صداقة قوية بين ملك قورةوأحمد جمال سعيد ازدادت بعد العمل، حتى أنه وصف قرب علاقتهم بأنهم يشعرون ببعضهم البعض كالتوأم الملتصق.

مريم الجابري

مريم الجابري

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