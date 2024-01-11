نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي تحتفل بنجاح "بنات السباعي" بحضور مارتينا عادل وجمهورها يفاجئها خلال الاحتفالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



احتفلت النجمة ريم البارودي، بنجاح حكاية بنات السباعي كأول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما بعد اشادات الجمهور بدورها حيث تصدرت حكاية "بنات السباعي" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Jawwy إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".

تفاصيل احتفالية ريم البارودي:

وفي أجواء مميزة وسعيدة حرصت الفنانة مارتينا عادل التي كانت تجسد دور شقيقتها خلال الحكاية علي حضور احتفالية نجاح الحكاية ودعمتها ريم البارودي وأثنت على دورها أمام الصحفيين والحضور وأيضا وجهت الشكر للمخرج تامر حمزة.

بينما قام جمهور ريم البارودي بإهداء الورود لها وقام أحدهم بإهداء بوستر كبير يحمل صورتها هدية خاصة لها.

تفاصيل حكاية بنات السباعي:



وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.