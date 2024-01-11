نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات من حياة عبدالعزيز محمود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبدالعزيز محمود الذي كان أيقونة الافراح في البيوت المصرية فترة الخمسينات حتى السبعينات حتى أن الافراح كانت يتم تحديدها وفقا لمواعيده، وله أغنيات شهيرة لا يمكن أن تُنسى منها "منديل الحلو"، و"تاكسي الغرام"، كان معروفا بين زملائه بخفة الدم والصوت المعبر والجميل، وتفرغ بعدها للغناء في الملاهى والموالد والأفراح.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال عبدالعزيز محمود..

أعمال عبدالعزيز محمود

أغاني عبدالعزيز محمود: منديل الحلو يا منديله، تاكسي الغرام، شباك حبيبي، يا مزوق يا ورد في عوده، كعبه محني، مكاحل مكاحل، يا نجف بنور يا سيد العرسان، وصفولي حسنك، لوليتا، حسن يا حسن، مرحب شهر الصوم

ألحان عبدالعزيز محمود: قد كمال الأنس، باقي دقيقة، ماتهونشي عليا، إن فات عليك الهوى، ياللي إنت قلبك، من الريح ماتنام، هذه القمرة، خلاص يا دنيا، أنا إنــت، يا تاكسي الغرام.

أفلام عبدالعزيز محمود: عريس الهنا، وحيدة، راوية، قلبي دليلي، سلطانة الصحراء، المنتقم، المتشردة، الستات عفاريت، التضحية الكبرى، ابن عنتر، يحيا الفن، هارب من السجن، فوق السحاب، فتنة، خلود، حياة حائرة، الحلقة المفقودة، البوسطجي، منديل الحلو، لهاليبو، كل بيت له راجل، كلام الناس، سر الأميرة، ست البيت، السجينة رقم 17، أرواح هائمة، ساعة لقلبك، امرأة من نار، أسمر وجميل، وهيبة ملكة الغجر، شباك حبيبي، خد الجميل، جنة ونار، المقدر والمكتوب، علشان عيونك، تاكسي الغرام، عروسة المولد، بياضة.

حياة عبدالعزيز محمود

ولد عبد العزيز محمود الخناجري وشهرته "عبد العزيز محمود" 11 يناير 1914 في بسوهاج في صعيد مصر اسمه، عمل في شركة (شل) إلى أن أصيب بكسر في إحدى ساقيه، فاستغنت عنه الشركة، احترف حرفة البمبوطية، وكان معروف في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن بدأ في التفرغ للغناء وممارسته كمهنة للرزق اشتهر بالغناء في الأفراح والموالد، غني من ألحانه أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي والوطني، كما غنى من ألحان ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي الذي لحن له "هوه اليتيم يا زمان "،غاب عبد العزيز محمود عن الساحة الفنية بسبب المرض وتدهورت حالته النفسية بعد شعوره بخيبة الامل في الوقوف على المسرح في الحفلات مرة ثانية ليرحل عن الدنيا عام 1991.