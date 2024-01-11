في ذكرى ميلاده.. تعرف علي عدد زيجات عبدالعزيز محمود

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس 11 يناير ذكري ميلاد الفنان عبدالعزيز محمود، الذي كان ايقونة الافراح في البيوت المصرية فترة الخمسينات حتى السبعينات حتى أن الافراح كانت يتم تحديدها وفقا لمواعيده، وله أغنيات شهيرة لا يمكن أن تُنسى منها "منديل الحلو"، و"تاكسي الغرام"، كان معروفا بين زملائه بخفة الدم والصوت المعبر والجميل، وتفرغ بعدها للغناء في الملاهى والموالد والأفراح.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات عبدالعزيز محمود..

عدد زيجات عبدالعزيز محمود

تزوج عبد العزيز محمود 5 مرات واشتهر بإدمان الزواج والطلاق، زوجته الأولى نفوسة من خارج الوسط الفني وكانت قبل شهرته، وطلقها بسبب حبه للمعجبات، تزوج من برلنتى نجيب وكانت إحدى معجباته وتم الطلاق أيضا بسب الغيرة، ثم تزوج من ممثلة مغمورة هي فوزية إبراهيم وكان مصيرها الطلاق ثم ممثلة لبنانية ناشئة، والغريب أن عبد العزيز كان يستعين بزوجاته للتمثيل في أفلامه حتى لا يدفع لهن أجورهن وضغطا لمصروفات الأفلام التي كان ينتجها.

حياة عبدالعزيز محمود الشخصية

ولد عبد العزيز محمود الخناجري وشهرته "عبد العزيز محمود" 11 يناير 1914 في بسوهاج في صعيد مصر اسمه، عمل في شركة (شل) إلى أن أصيب بكسر في إحدى ساقيه، فاستغنت عنه الشركة، احترف حرفة البمبوطية، وكان معروف في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن بدأ في التفرغ للغناء وممارسته كمهنة للرزق اشتهر بالغناء في الأفراح والموالد، غاب عبد العزيز محمود عن الساحة الفنية بسبب المرض وتدهورت حالته النفسية بعد شعوره بخيبة الامل في الوقوف على المسرح في الحفلات مرة ثانية ليرحل عن الدنيا عام 1991.

أعمال عبدالعزيز محمود

أغاني عبدالعزيز محمود: منديل الحلو يا منديله، تاكسي الغرام، شباك حبيبي، يا مزوق يا ورد في عوده، كعبه محني، مكاحل مكاحل، يا نجف بنور يا سيد العرسان، وصفولي حسنك، لوليتا، حسن يا حسن، مرحب شهر الصوم

ألحان عبدالعزيز محمود: قد كمال الأنس، باقي دقيقة، ماتهونشي عليا، إن فات عليك الهوى، ياللي إنت قلبك، من الريح ماتنام، هذه القمرة، خلاص يا دنيا، أنا إنــت، يا تاكسي الغرام.

أفلام عبدالعزيز محمود: عريس الهنا، وحيدة، راوية، قلبي دليلي، سلطانة الصحراء، المنتقم، المتشردة، الستات عفاريت، التضحية الكبرى، ابن عنتر، يحيا الفن، هارب من السجن، فوق السحاب، فتنة، خلود، حياة حائرة، الحلقة المفقودة، البوسطجي، منديل الحلو، لهاليبو، كل بيت له راجل، كلام الناس، سر الأميرة، ست البيت، السجينة رقم 17، أرواح هائمة، ساعة لقلبك، امرأة من نار، أسمر وجميل، وهيبة ملكة الغجر، شباك حبيبي، خد الجميل، جنة ونار، المقدر والمكتوب، علشان عيونك، تاكسي الغرام، عروسة المولد، بياضة.

حياة عبدالعزيز محمود الفنية

سمع صوته الموسيقار مدحت عاصم رئيس لجنة الموسيقى بالإذاعة عبد العزيز محمود يغنى في احد الموالد فأعجب بصوته وساعده في التقدم إلى الإذاعة، وبعد نجاحه أمام لجنة الاستماع بالإذاعة اعتمد مطربا بالإذاعة فغنى أول لحن عام 1937، كما غنى من ألحانه أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي والوطني، كما غنى من ألحان ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي الذي لحن له "هوه اليتيم يا زمان "، اتجه المطرب عبد العزيز محمود إلى السينما حيث اختاره المخرجون مغنيا وملحنا وممثلا لكنها لم تتعد الأدوار الثانوية سوى من فيلم واحدد هو " منديل الحلو "، بدأها بفيلم عريس الهنا.