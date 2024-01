تعرف على أحداث الحلقات الأولى من مسلسل «روز وليلى».. يسرا ونيللي كريم يتورطان في قتل أكمل شهير

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقات الأولى من مسلسل “روز وليلى”، العديد من الأحداث وتعريف الشخصيات، حيث تلعب نيللي كريم دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.

وتتورط يسرا في قضية قتل، بعد أن قام أكمل شهير "باهر" بسرقة سيارة بها صندوق ملئ بالحبر الأزرق، ويظهر بعد ذلك أكمل شهير مقتول، وتستعين يسرا بصديقتها روز لتتولى مساعدتها، إلا أنها تتورط هي الأخرى في عدد من الجرائم معها، بعد أن يقوم شخص بتصويرهما أثناء محاولتهما فهم ألغاز القضية، بينما يستعين بهما شخص آخر من أجل استعادة أمواله بعد أن نصب عليه حين اشترى قطعة آثار مزيفة.

قصة مسلسل “روز وليلى”

وتقدم يسرا ونيللي كريم في مسلسل “روز وليلى” دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله، حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

صناع مسلسل “روز وليلى”

ويضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معًا في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

تفاصيل مسلسل “روز وليلى”

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

التعاون بين نيللي كريم ويسرا

ويعد مسلسل «روز وليلى» أول تعاون يجمع بين يسرا ونيللي كريم والتعاون الدرامي الثاني الذي يجمع بين نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، وسبق وأن تعاونا في مسلسل «عملة نادرة» من بطولة جمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وندى موسى ومريم الخشت من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي.