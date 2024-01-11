بعد شائعة إنفصالهما.. شيماء سيف برفقة زوجها في أحدث ظهور (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المنتج محمد كارتر متابعيه صورة جديدة برفقة زوجته الفنانه شيماء سيف، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر كارتر في الصور برفقة زوجته شيماء سيف على أنغام أغنية “يا قمر” للنجم عمرو دياب.









انفصال شيماء سيف وزوجها محمد كارتر





وكانت الفنانة شيماء سيف قد أثارت الجدل في الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من6 سنوات، إثر مشاركتها لمنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام يحتوي نصا من أحد المطبوعاتيقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك، فسرحهابإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.





حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر





وترددت شائعات في وقت سابق حول انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر، حيث انتشرت هذه الأنباء منذ عامين،لكنهاحرصت على أن تنفي كل التكهنات، وجاء ردها، عبر برنامج et بالعربي، بالرفض التام على التعليق على هذه الشائعة، لأن الردعليهايجعلها تنتشر بشكل أكبر.

وفضلت شيماء سيف أن تترك الأمر والأيام، تكشف الحقيقة دون الحاجة للتأكيد أو النفي، كما أكدت خلال لقائها التلفزيوني، أنعلاقتهابزوجها جيدة، وكل شيء بينهما بخير.

وأشارت إلى أنها ذهبت معه لتلقي لقاح فيروس كورونا، خوفًا عليه من إصابته بهذا الفيروس اللعين.

أحدث أعمال شيماء سيف





وكانت قد تعاقدت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا على المشاركة في أحداث مسلسل "شغل فنادق" مع الفنانين عمرو يوسف، وروبي.





تدور أحداث العمل حول فتاة صعيدية تلجأ إلى الحيلة، والنصب من أجل الثراء السريع، وتحدث المفاجأة عندما تلتقي برجليقومأيضًابعمليات نصب مما يقربهما، وتنشأ بينهما علاقة قوية تحدث من خلالها العديد من المفارقات المختلفة التي تدور في إطار تشويقيلايخلومن الكوميديا.

يشارك في البطولة أحمد مالك، أحمد فهيم، ريم سامي، وجاري اختيار باقي أبطال العمل، والمسلسل قصة وسيناريو وحواروإخراجمحمدسامي، ومن المقرر أن يدخل العمل السباق الرمضاني المقبل.