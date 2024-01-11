نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة لـ شيماء سيف وزوجها: “ربنا يبعد عنكم ولاد التييت” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانه بدرية صورة للفنانة شيماء سيف برفقة زوجها المنتج محمد كاتر، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت على الصورة قائلة: “شيمو وكارتر دايما مع بعض يا حبايبي وربنا يبعد عنكم ولاد التييت”.





وكان قد شارك المنتج محمد كارتر متابعيه صورة جديدة برفقة زوجته الفنانه شيماء سيف، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر كارتر في الصور برفقة زوجته شيماء سيف على أنغام أغنية “يا قمر” للنجم عمرو دياب.









انفصال شيماء سيف وزوجها محمد كارتر





وكانت الفنانة شيماء سيف قد أثارت الجدل في الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من6 سنوات، إثر مشاركتها لمنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابهاالرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام يحتوي نصا من أحد المطبوعات تقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك، فسرحهابإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.





حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر





وترددت شائعات في وقت سابق حول انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر، حيث انتشرت هذه الأنباء منذ عامين،لكنهاحرصت على أن تنفي كل التكهنات، وجاء ردها، عبر برنامج et بالعربي، بالرفض التام على التعليق على هذه الشائعة، لأن الردعليهايجعلها تنتشر بشكل أكبر.

وفضلت شيماء سيف أن تترك الأمر والأيام، تكشف الحقيقة دون الحاجة للتأكيد أو النفي، كما أكدت خلال لقائها التلفزيوني، أنعلاقتهابزوجها جيدة، وكل شيء بينهما بخير.

وأشارت إلى أنها ذهبت معه لتلقي لقاح فيروس كورونا، خوفًا عليه من إصابته بهذا الفيروس اللعين.









آخر أعمال بدرية طلبة





والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وعرض خلال السباقالرمضاني الماضي 2023.