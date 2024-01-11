نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد إيمان الطوخي.. محطات من حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ميلاد الفنانة إيمان الطوخي والتي ولدت في مثل هذا اليوم 11 يناير 1658.

من هي إيمان الطوخي؟



هي إيمان محمد كمال الطوخي، ممثلة ومغنية مصرية، هي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت من كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980، أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل فيه رغم حزنها معللة الأمر بأن «الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط».

أهم الشائعات التي تعرضت لها شائعة تخص اسمها حيث يتوهم البعض أنها ابنة للمقرئ الشيخ محمود الطوخي إلا أن أكثر الشائعات انتشارًا في الآونة الأخيرة أنها كانت متزوجة من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في السر وهو الأمر الذي لم ينفه أحد ولم يؤكده.

البداية الفنية لإيمان الطوخي



بدأت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي مسيرتها الفنية عندما حلت كضيفة شرف على فوازير “فطوطة” والتي تم عرضها في رمضان عام 1982، قدمت بعد ذلك بعض الأعمال الفنية فقدمت دور متميز في مسلسل “جمال الدين الأفغاني” وذلك في عام 1984، أما في السينما فقد شاركت مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي في فيلم “الحكم آخر الجلسة” وهو من أهم أعمالها الفنية وذلك في عام 1985.



توالت أعمالها الفنية فقدمت دور استر بولونسكي مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في المسلسل الشهير “رأفت الهجان” وهو من أشهر الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية وذلك في عام 1990، أما آخر أعمالها الفنية فقد كان مسلسل “بوابة الحلواني ج3” وذلك في عام 1997.

اعتزال إيمان الطوخي



في عام 1997 انتقلت الفنانة إيمان الطوخي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وبعد عودتها قررت الابتعاد تمامًا عن الساحة الفنية وقد اعتزلت بشكل نهائي في عام 2001، وقد فضلت أن تبتعد في صمت دون أن تثير أي ضجة إعلامية، وكان آخر أعمالها الفنية هو الجزء الثالث من مسلسل “بوابة الحلواني” مع الفنان علي الحجار وذلك في عام 1997.

أفلام إيمان الطوخي



فيلم “لا تدمرني معك” في عام 1986.

فيلم “دخان بلا نار” في عام 1986.

فيلم “بيت الحوامل” في عام 1986.

فيلم “الحب أيضًا يموت” في عام 1988.

فيلم “دماء على الأسفلت” في عام 1992.

فيلم “آخر ليالي الشتاء” في عام 1996.

مسلسلات إيمان الطوخي

مسلسل “بين السرايات” في عام 1983.

مسلسل “نور الدين زنكي” في عام 1984.

مسلسل “لا إله إلا الله” في عام 1985.

مسلسل “غرباء في المدينة” في عام 1988.

مسلسل “رأفت الهجان ج2” في عام 1990.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” في عام 1991.

مسلسل “رابعة تعود” في عام 1996