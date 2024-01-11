أحمد السقا يروج لـ "العتاولة" بصحبة باسم سمرة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض النجم أحمد السقا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة"، والذي يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في محافظة الإسكندرية، بصحبة فريق العمل.

أحمد السقا يروج للعتاولة:

ويحرص السقا على الترويج للعمل من خلال مشاركة جمهوره مجموعة من الصور بصحبة فريق العمل، حيث نشر صورة له مع النجم باسم سمرة.

العتاولة

عبر حسابه الشخصي على منصة اكس وكتب:" حط يدك فى جيبك.. وطلع مسدسك.. وصفيه يا حسن صفيه… وهتبقى الكبير".

أحداث مسلسل "العتاولة"

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا منالفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دورفتاة شعبية ضمن الأحداث.

العتاولة

أبطال مسلسل "العتاولة"

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

العتاولة

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا في السينما فيلم "العنكبوت" الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وحصد عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل سينما من مهرجان الفضائيات العربية في أكتوبر.

أما عن آخر أعماله في الدراما، هو مسلسل «حرب»، مكون من 10 حلقات، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وشارك في بطولةالعمل كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمد الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

كما ينتظر السقا عرض مسلسل "جولة أخيرة" في الثالث والعشرون من يناير الجاري، عبر أحدي المنصات الرقمية، وقد حقق البرومو الخاص بالعمل نسبة مشاهدة عالية واشادات عالية من الجمهور