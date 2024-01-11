نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر السراج تنضم لمسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة هاجر السراج على المشاركة في مسلسل جديد بعنوان “إمبراطورية ميم” بطولة النجم خالد النبوي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل شخصية هاجر السراج في امبراطورية ميم





وتجسد هاجر السراج شخصية ابنة الفنان خالد النبوي خلال أحداث العمل، وكان قد بدأ النبوي تصوير مشاهده في المسلسل خلال الفترة الماضية.





أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.





أحداث مسلسل إمبراطورية ميم





تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط أبنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.





قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الأم لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة،وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.





أحدث أعمال هاجر السراج





ويعرض حاليًا لهاجر السراج مسلسل حالة خاصة مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات،بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفلآدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.





تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار، ويتعرض لحل قضايا ساخنة، ويقع فيحب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في جو من الإثارة والتشويق والمغامرات حول حل القضاياالمعقدة، كما تدور أحداثه في إطار ال 10 حلقات.





آخر أعمال هاجر السراج





شاركت هاجر السراج مؤخرًا في مسلسل بطن الحوت، الذي عُرض على منصة شاهد الرقمية، لعبت خلاله دور فتاة تدعى عبير وتكون عشيقة لهلال الشخصية التي يلعبها الفنان باسم سمرة في المسلسل، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، بسمة، تامر حبيب، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، حسام الحسيني، يوسف عثمان.