نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد إيمان الطوخي.. حقيقة زواجها من حسني مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل علينا اليوم ميلاد الفنانة إيمان الطوخي والتي ولدت في مثل هذا اليوم 11 يناير 1658.

من هي إيمان الطوخي؟



هي إيمان محمد كمال الطوخي، ممثلة ومغنية مصرية، هي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت من كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980، أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل فيه رغم حزنها معللة الأمر بأن «الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط».

شائعة زواجها من حسني مبارك

وانتشرت شائعات طوال السنوات الماضية عن مطاردة عدد من رجال السياسة واضطهادهم لها لإبعادها عن الساحة الفنية، وظلت هي صامتة بعيدة مختفية عن الأنظار لسنوات طويلة.

وبعد صمتها لسنوات طويلة، تحدثت إيمان الطوخى بعد ثورة يناير، في حوار صحفي وأشارت إلى أن الشائعة بدأت مع اشتراكها في حفلات أكتوبر، موضحة أنها كانت وقتها بدأت تقل من ظهورها الفنى وخلال إحدى الحفلات سلم عليها مبارك وسألها عن سبب اختفائها، وأثنى على صوتها كما كان يفعل مع معظم المشاركين في هذه الحفلات.

وكشفت إيمان الطوخي عن أنها تلقت دعوة من الرئاسة لإحياء حفلة أخرى شارك فيها الفنانان الكبيران وديع الصافي وسيد مكاوي، مرجحة أن يكون هذا سبب في تعزيز الشائعات حولها، ومؤكدة أنها قابلت هذه الشائعات في البداية بالسخرية، وتوقعت أنها عندما تتجاهل الرد عليها ستموت مع الوقت، ولكن حدث العكس، وقامت عدد من الصحف بنقل الشائعة التي لم تتحر الدقة، خاصة مع اختفائها واعتزالها الفن.

وشددت إيمان الطوخي أنها حرصت طوال عملها بالفن على تجنب الشائعات، وأنها تركت الفن حرصًا على ألا تنالها أي شائعة تضر بسمعتها وسمعة أسرتها، خاصة مع انضمام عدد من الدخلاء والمغرضين الذين أساءوا للوسط الفني.

وأوضحت الطوخي أنها لم تتاجر بالاعتزال مثل غيرها، لكنها فوجئت بتزايد الشائعات، مما سبب لها اكتئاب وأضر بها وبأسرتها.

وروت إيمان الطوخي كيف التقت حسني مبارك فتقول: كان ذلك عام 1997 حيث استدعتني رئاسة الجمهورية للغناء في احتفالات أكتوبر مع سيد مكاوي ووديع الصافي، وحضر حسني مبارك الحفل وسلم على بعد الحفل وبعدها اشتركت في احتفالات أكتوبر ومن هنا حصل الربط بين سيرتى وسيرته.

وأضافت: الرئيس مبارك كان موجود بيحضر الحفل وسلم عليا بعد الحفل وسألني في حديث جانبي ليه أعمالي قليلة، وقال لي لو فيه أي مشكلة معاكي بلغينى لأحلها لك، وبعدها اشتركت في احتفالات أكتوبر ومن هنا حصل الربط أن أخذت الشائعة في البداية بسخرية.

اعتزال إيمان الطوخي



في عام 1997 انتقلت الفنانة إيمان الطوخي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وبعد عودتها قررت الابتعاد تمامًا عن الساحة الفنية وقد اعتزلت بشكل نهائي في عام 2001، وقد فضلت أن تبتعد في صمت دون أن تثير أي ضجة إعلامية، وكان آخر أعمالها الفنية هو الجزء الثالث من مسلسل “بوابة الحلواني” مع الفنان علي الحجار وذلك في عام 1997.