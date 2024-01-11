نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ميرنا نور الدين في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميرنا وهي ترتدي بلوزة وبنطلون جلد باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة تسريحه شعر ويفي.



ويعرض حاليًا لميرنا في دور العرض السينمائية فيلم بلوموندو وهو بطولة النجم حسن الرداد.





أحداث فيلم بلوموندو



وتدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.





أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومنتأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.





آخر أعمال ميرنا نور الدين

ويذكر أن آخر أعمال ميرنا هو مسلسل الكتيبة 101 والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالدالصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغني، أحمد عبدالعزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعملتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.





أحداث الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولاتالقوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.