في يوم ميلادها.. ماذا قال عمار الشريعي عن إيمان الطوخي

القاهرة - محمد ابراهيم - حل علينا اليوم ميلاد الفنانة إيمان الطوخي والتي ولدت في مثل هذا اليوم 11 يناير 1658.

من هي إيمان الطوخي؟



هي إيمان محمد كمال الطوخي، ممثلة ومغنية مصرية، وهي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت من كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980، أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل فيه رغم حزنها معللة الأمر بأن «الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط».

حديث عمار الشريعي عنها

تتمتع الفنانة إيمان الطوخي بصوت عذب، تطرب الآذان بجماله ونعومته، وروت في لقاء تليفزيوني عن رحلة تعرفها على الملحن والمؤلف عمار الشريعي والذي ساعدها في بداية غنائها: “تعرفت عليه من خلال الاستماع إلى موسيقاه التي كان يلحنها، ثم التقيت بيه عن طريق الألحان الدرامية، والتي كان يؤلفها للمطربين الآخرين ولبعض المسلسلات التليفزيونية اللي اشتركت في تمثيلها والغناء فيها”.

وقال عمار الشريعي عن إيمان الطوخي، في نفس اللقاء التليفزيوني إن أهم ما يميزها هو إحساسها العالي بكلمات الأغنية، وسرعة فهمها للملحن، فضلا عن جودة الصوت وجمال الأداء الذي يظهر الشعور العام للأغنية، فصوتها الهادي في الكلمات الحزينة، يشعر المستمع بصدق الكلمات.

اعتزال إيمان الطوخي



في عام 1997 انتقلت الفنانة إيمان الطوخي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وبعد عودتها قررت الابتعاد تمامًا عن الساحة الفنية وقد اعتزلت بشكل نهائي في عام 2001، وقد فضلت أن تبتعد في صمت دون أن تثير أي ضجة إعلامية، وكان آخر أعمالها الفنية هو الجزء الثالث من مسلسل “بوابة الحلواني” مع الفنان علي الحجار وذلك في عام 1997.