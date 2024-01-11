نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عفاف شعيب في مسلسل محارب رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ حسن الرداد وأحمد زاهر تصوير مسلسل محارب المقرر عرضه في رمضان 2024، تظهر عفاف شعيب ضمن أحداث العمل بشخصية والدة حسن الرداد.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي شعبي، يجسد خلاله حسن الرداد سائق الميكروباص عزيز محارب من أصل صعيدي، ويدخل في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، بينما يلعب أحمد زاهر دور محامي بالعمل.

أبطال مسلسل محارب

والمسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما تظهر عفاف شعيب ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أحدث أعمال عفاف شعيب

ومن ناحية أخرى، كانت ستقدم عفاف شعيب مسلسل بعنوان بيت السيدة مع حسن يوسف في الموسم الرمضاني الماضي 2023، قبل أن يغادر العمل السباق الرمضاني، وتدور أحداث بيت السيدة في إطار اجتماعي تشويقي، يجسد خلاله حسن يوسف شخصية أستاذ علم طاقة يعمل بالخارج، ثم يعود إلى مصر للم شمل أسرته، ويقرر أن يجمعهم خلال شهر رمضان في بيت العائلة بمنطقة السيدة زينب، وتظهر عفاف شعيب بشخصية زوجة حسن يوسف، بيت السيدة من بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، أحمد سلامة، فتوح أحمد، عفاف رشاد، وعمر حسن يوسف، والمسلسل من تأليف أحمد سلامة وإخراج سامر خضر.

آخر أعمال عفاف شعيب

يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب كانت حكاية مريم، التي جاءت ضمن حكايات مسلسل زي القمر 2، وعُرضت في 2021، وشارك في بطولة العمل رشا مهدي، سلوى عثمان، إسلام حافظ، والطفلة ريم عبدالقادر، وكانت الحكاية من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام، وايضا شاركت في مسلسل بعنوان زي القمر الجزء الثاني، وشاركها في العمل مجوعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد حلاوة، درة، صابرين، أيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، تيام قمر، ليلى عز العرب، عابد عناني، بتول الحداد، والعمل من إخراج شيرين عادل، وعُرض عام 2021، تناول العمل العديد من القصص، مثل حكاية غالية، عن حياة فتاة تدعى غالية تعزف وتدرس الموسيقى، وتتزوج بطريقة مختلفة بعد تأخرها في الزواج وتتعرض لمشاكل عديدة.