تامر عاشور يطرح أغنية هيجيلي موجوع على اليوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 09:31 مساءً - طرح الفنان تامر عاشور، منذ قليل أغنيته الجديدة، بعنوان "هيجيلي موجوع"، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.

وأغنية هيجيلي موجوع كلمات عليم، توزع موسيقي عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، وانتاج بنش مارك.

تامر عاشور يروج لأغنية "هيجيلي موجوع"

وكان قد روج عاشور للأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث شارك فيديو من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "هيجيلي موجوع يوم الخميس الساعة ٧ على يوتيوب”.

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.

وجاءت كلمات أغنية عديت كالآتي:

عديت جنبي إتمنيت

ربي يجّمعنا وتبقى شريكي في حُضن وبيت

ذهول، حالة ذهول

قلت اللي عندي وأنت يالا يالا قول

عديت جنبي إتمنيت

ربي يجّمعنا وتبقى شريكي في حُضن وبيت

ذهول، حالة ذهول

قلت اللي عندي وأنت يالا يالا قول

مستني ايه (بقى) قلبي خلاص (لقى)

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه (كده) الضحكة دي (ايه ده)

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

واصلك إبهارى (تي را) يا مزود ناري (تا را)

دوست على زراري وأنا شاري بوكيه ورد

مديك مفتاحي (تا را) ومسلمِ روحي (تي را)

ده إنت إستفتاحي يا غزال عالأرض

مستني ايه (بقى) قلبي خلاص (لقى)

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه (كده) الضحكة دي (ايه ده)

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

عديت جنبي إتمنيت

ربي يجّمعنا وتبقى شريكي في حُضن وبيت

ذهول، حالة ذهول

قلت اللي عندي وأنت يالا يالا قول