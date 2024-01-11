خاص.. أحمد عبد الله محمود «تاجر مخدرات» في مسلسل "المعلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس الفنان أحمد عبد الله محمود، في دراما شهر رمضان 2024، بثلاثة مسلسلات دفعة واحدة، وهم: «الحشاشين، المعلم، حق عرب»، كما يشارك ضيف شرف في مسلسل «دومينو» بطولة الفنانة دينا الشربيني والذي يعرض خارج المارثون الرمضاني، وسيتم طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد عبد الله محمود، في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني، أنه يشارك في بطولة مسلسل «المعلم» مع الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه أيضًا في دراما رمضان 2024، ويواصل تصوير مشاهده حاليًا في استوديو الأهرام.

ويجسّد أحمد عبد الله محمود في مسلسل «المعلم»، شخصية «غلوش» - تاجر مخدرات ولكنه محبوب من أهل منطقته لأنه يفعل أعمال خير، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شيق.

مسلسل «المعلم» تدور أحداثه في إطار شعبي داخل سوق السمك، بطولة مصطفى شعبان، انتصار، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد عبد الله محمود، من تأليف محمد الشواف، وإخرج مرقس عادل.

مسلسل «الحشاشين»



يشارك في بطولة مسلسل «الحشاشين» مع الفنان كريم عبد العزيز، ويجسّد شخصية تاريخية في دور جديد يعتمد على أداء ولهجة مختلفة، عن الأدوار التي قدمها من قبل.

مسلسل «الحشاشين» بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وآخرون، من تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمي.



مسلسل «حق عرب»



ويتعاون أحمد عبد الله محمود مع الفنان أحمد العوضي للمرة الرابعة، في مسلسل «حق عرب»،والمقرر أن ينافس في سباق دراما رمضان 2024، ويواصل تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويجسّد أحمد عبد الله محمود في مسلسل «حق عرب»، شخصية شريرة ويكون ندًا لـ أحمد العوضي ضمن أحداث المسلسل، في إطار من الإثارة والأكشن.

مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ميريهان حسين، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل «دومينو»



انتهى الفنان أحمد عبد الله محمود، من تصوير مشاهده في مسلسل «دومينو»، حيث يظهر كـ ضيف شرف مع الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «دومينو» بطولة الفنانة دينا الشربيني، مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في الـ off season، ومن تأليف مريم نعوم، إنتاج محمد مشيش، وإخراج محمد بركة.