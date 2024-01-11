في يوم ميلاد إيمان الطوخي.. تعرف على سبب رفضها الزواج من أحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - حل علينا اليوم ميلاد الفنانة إيمان الطوخي والتي ولدت في مثل هذا اليوم 11 يناير 1658وتبلغ من العمر 65 عام.

من هي إيمان الطوخي؟



هي إيمان محمد كمال الطوخي، ممثلة ومغنية مصرية، هي ابنة الفنان محمد الطوخي، تخرجت من كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980، أعلنت اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل فيه رغم حزنها معللة الأمر بأن «الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط».

سبب رفضها الزواج من أحمد زكي

الخطوة الأولى على طريق البطولة المطلقة لـ إيمان الطوخي جاءت من خلال فيلم غدًا يعود، والذي عرضه عليها السيد بدير وفي نفس التوقيت عُرض عليها دور إيستر بلونسكي في مسلسل رأفت الهجان مع محمود عبدالعزيز، وهنا اتخذت إيمان الطوخي قرارًا بالتخلي عن البطولة من أجل إيستر.

وكما صرح خطيبها السابق الملحن محمد ضياء عن علاقتها بأحمد زكي وقال: قصة حب أحمد زكي لإيمان حقيقية تمامًا وأنا شخصيًا كنت شاهدًا عليها، فقد أحبها زكي بجنون وظل يحاول إقناعها بالزواج منه لمدة عام ونصف ولم يترك حفلًا لها دون أن يكون من الحضور بالصف الأول.

وتابع: لكن إيمان رفضت الأمر رفضًا تمامًا ولم يكن الرفض لشخص أحمد زكي، ولكن لرفضها فكرة الزواج نفسها، وذات يوم هاتفني زكي وطلب مني مقابلته بهيلتون رمسيس، وبالفعل ذهبت إليه وأخبرني بحبه لها، ورغبته في الزواج منها وكان يسألني عن رأيي، وكانت إجابتي: أنت بتسألني عن إنسانة الدنيا كلها بتحبها مش أنا وأنت بس.



اعتزال إيمان الطوخي



في عام 1997 انتقلت الفنانة إيمان الطوخي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج وبعد عودتها قررت الابتعاد تمامًا عن الساحة الفنية وقد اعتزلت بشكل نهائي في عام 2001، وقد فضلت أن تبتعد في صمت دون أن تثير أي ضجة إعلامية، وكان آخر أعمالها الفنية هو الجزء الثالث من مسلسل “بوابة الحلواني” مع الفنان علي الحجار وذلك في عام 1997.