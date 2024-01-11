من كلماته وألحانه.. محمود الليثي يطلق أحدث أغنياته "الجدع"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق المطرب محمود الليثي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية أحدث أغنياته التي يبدأ بها العام الجديد بإسم «الجدع» ضمن مجموعة من الأعمال المختلفة التي يطرحها لجمهوره خلال الفترة القادمة.

تفاصيل أغنية الجدع

أغنية «الجدع» من تأليف وألحان محمود الليثي في تجربة مختلفة، وهي من توزيع باسم منير ومن إنتاج شركة ميوزك داي وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية الجدع



تقول كلمات أغنية الجدع لمحمود الليثي: بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة

طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين

مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان

وخيانة كدة علني ووشوش زى الألوان

من ناس كتير قلبى اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم خداعين جراحين قولولى بس أروح لمين.