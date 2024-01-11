قريبًا.. مدحت شلبي يقدم برنامج جديد على شاشة MBC مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت قناة MBC مصر، عبر صفحاتها الرسمية عودة مدحت شلبي إلى التليفزيون وانضمامه لمذيعيها، من خلال برنامج جديد سوف يقدم على الشاشة خلال الفترة المقبلة.

مدحت شلبي ينضم لمذيعين MBC مصر

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر عبر موقع انستجرام، برومو تشويقي ظهر خلاله صورة لمدحت شلبي، وعلقت قائلة: الكابتن مدحت شلبي قريبا.

تفاصيل برنامج مدحت شلبي على شاشة MBC مصر

ومن المتوقع أن يناقش مدحت شلبي في برنامجه الجديد، العديد من القضايا والدوريات المختلفة التي سنشهدها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للتعليق على مبارايات الدوري السعودي، ويهتم البرنامج بأهم أخبار وأحداث الكرة المصرية، وستكون هناك أيضًا متابعة للكرة السعودية، ومتابعة جميع الأحداث العالمية في كرة القدم، ويضم البرنامج عددا كبيرا من أبرز النجوم الرياضيين للحديث الفني عن المباريات وتناول القضايا المختلفة خلال الفترة المقبلة، وسيكون البرنامج، لمدة 3 أيام في الأسبوع على قناة MBC مصر.

أفلام ظهر فيها مدحت شلبي

وظهر مدحت شلبي بشخصيته الحقيقية في فيلمين، الأول فيلم مرجان أحمد مرجان، بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، بسمة، شريف سلامة، أحمد مكي، أحمد صلاح السعدني، يوسف داود، محمد شومان، حسين مصطفى، إبراهيم يسري، والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس، والفيلم الثاني الذي ظهر من خلاله بشخصيته الحقيقية، سمير أبو النيل، والذي عرض عام 2013، وشارك في بطولته أحمد مكي، نيكول سابا، محمد لطفي، حسين الإمام، دينا الشربيني، بدرية طلبة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

مدحت شلبي في الدوري السعودي للمحترفين

ويذكر أن مدحت شلبي خلال الفترة الحالية يعلق على بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتواجد به العديد من النجوم العالميين، مثل: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وفابينيو وميتورفيتش وفيرمينيو، ورياض محرز.

من هو مدحت شلبي؟

وولد المعلق الرياضي مدحت شلبي بمحافظة الشرقية، وتخرج من كلية الشرطة وعمل ضابط لفترة، ثم بدأت علاقته بالرياضة من خلال اللعب مع فريق الشرطة، واشتهر بتدريب أندية رياضية، وتقديم برامج رياضية على مدار العشر سنوات الماضية من خلال برنامج مساء الأنوار، ويعد شلبي من أشهر نجوم الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي في الـ 30 سنة الماضية.