نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن أبو الروس عن التوحد: "مفيش فرق بينا وبينهم وربنا أعطاهم قدرات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان حسن أبو الروس عن سعادته لمشاركته في مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل والذي يعرض حاليا على Watch It.

حسن أبو الروس يتحدث عن التوحد

وتحدث أبو الروس عن المسلسل حالة خاصة، قائلا: "مبسوط إن العمل بيكلم عن التوحد وألعب شخصية موجودة في المجتمع وناس كتير مش فاهمة التوحد وأن مفيش فرق بينا وبينهم وأحنا واحد.. ربنا أعطي هؤلاء الأشخاص قدرات فلديهم موهبة كبيرة في الذكاء من ناس أخرين بس ممكن يكونوا أقل في حاجات أخرى والعكس صحيح".

وأضاف حسن أبو الروس: "عز يمثل شخصية موجودة في المجتمع وهو الصديق الانتهازي الكداب اللي بيسرق شغل صحابه وبيقول أنهج بتاعه كلنا شفناه وعشناه وهو متخصص في دا لكنه غلبان جاي من بيئة تانية غيرهم وبيحاول بوصل بأسرع طريقة ويسلك طرق ملتوية ولكن دمه خفيف عشان كدا ممكن تحبه لحبه الهزار والنكت والضحك، خلال تحضيراتي للدور قعدت مع محامين جايين من أقاليم وبلاد تانية خارج القاهرة لأن تعاملاتهم مختلفة مع الناس حيث تكون بالفطرة ويرتدوا بدل يحاولوا يفصلوها على مقاسهم عشان يبانوا انهم شيك كل التفاصيل دي اشتغلت فيها مع المخرج زيزو النجار والكاتب مهاب طارق".



مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

يعتبر مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يعد مسلسل "حالة خاصة" من أعمال Watch it الأصلية، شارك في بطولة العمل كلا من: طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي، حول نديم وهو محام يعاني مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء في العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.

