نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء عرض فيلم الحريفة في السعودية بحضور نور النبوي وكزبرة العرض الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ اليوم أولى عروض فيلم "الحريفة" لمجموعة من الأبطال الشبابية داخل المملكة العربية السعودية في أولى جولاته خارج مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار الأيام القليلة الماضية.



و من المفترض أن يتم عرض فيلم "الحريفة" بالتزامن مع عرضه في السعودية مساء اليوم في جميع الدول العربية.



تفاصيل فيلم "الحريفة"

يضم فيلم "الحريفة" مجموعة كبيرة من الأبطال الشبابية أبرزهم نور النبوي في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك، ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل عمل سينمائي له، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني.



وتدور أحداث فيلم "الحريفة" في إطار الدراما والأكشن، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

و قد حاز الفيلم منذ أول يوم عرض له على إعجاب الجمهور، والعديد من الإشادات وردود الأفعال الإيجابية والمميزة وإنه من أكثر الأفلام المحببه والمقربة إلى قلب الجمهور وخاصة بطل الفيلم نور النبوي الذي يخوض أول بطولة سينمائيه له.

أغنية "اسأل عني"

طرحت شركة "سينرجي فيلمز" أغنية "اسأل عني" من فيلم "الحريفة"، ويشترك في أدائها الفنان نور النبوي وكزبرة.

أغنية "اسأل عني" من كلمات وألحان محمد خالد خميس وإخراج إفيكت، وتم طرحها في إطار الترويج لفيلم "الحريفة".