نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفيدة صحفي كبير.. ما لا تعرفه عن نهى العمروسي في يوم ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نهى العمروسي والتي ولدت في مثل هذا اليوم 11 يناير 1963.

من هي نهى العمروسي؟

نهى سعد حامد العمروسي، ممثلة وكاتبة سيناريو مصرية، ولدت في مدينة القاهرة عام 1963، جدها هو الصحفي محمد نجيب رئيس تحرير جريدة المساء، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو من المعهد العالي للسينما عام 1990، لكن بالرغم من ذلك كرست نفسها أكثر للتمثيل بين السينما والتليفزيون،

تزوجت من الممثل مصطفى كريم، كتبت السيناريو لبعض الأفلام.

أول أعمالها كان أمام المخرج يوسف شاهين خلال فيلم حدوتة مصرية عام 1982، وشهدت مسيرتها الفنية انخفاض بعد قضية المخدرات التي حبست فيها في عام 2013.

ومن أشهر أعمالها: (جزيرة الشيطان، شمس الزناتي، بيت القاصرات، العذراء والعقرب). وعلى صعيد الكتابة فقد كان لها تجربتان في السينما من خلال فيلمي: (سحر العيون) و(صباحو كدب)، بالإضافة إلى مسلسل (6 ميدان التحرير).

أعمال نهى العمروسي في السينما

وبالنسبة للسينما قدمت نهى العمروسي 20 فيلما أبرزها "جزيرة الشيطان" و"شمس الزناتي" أمام الزعيم عادل إمام، و"هيستيريا" بجانب أحمد زكي، و"حلق حوش" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي والفنانة ليلى علوي.

أعمال نهى العمروسي في التليفزيون

أما في التلفزيون يصل رصيدها إلى 19 مسلسلا، أشهرها "زيزينيا، شارع عبدالعزيز، مطلوب عروسة، إحنا الطلبة، مملكة الجبل".

وعن حياتها الخاصة: تزوجت الفنانة نهى العمروسي من الفنان مصطفى كريم بعد قصة حب كبيرة، ولكنه توفي في عز شبابه متأثرا بمرض السرطان، وأثمرت هذه الزيجة عن طفلة وحيدة اسمها "نازلي".



وفاة زوج نهى العمروسي

ولم تقوم نهى العمروسي بتقديم عدد كبير من الأعمال، وتأثرت بوفاة زوجها، وارتبكت حياتها فترة طويلة.

وكشفت سر اختفائها عن الشاشة، قائلة: "الفن هو اللي يخاصمني، بتجيلي عروض كتيرة لكنها بلا قيمة".



مرض أم كلثوم

وكشفت نهى العمروسي عن سر التغيير الذي طال ملامحها وأثر في عينيها قائلة: "أعاني من نفس المرض الذي أصاب أم كلثوم وأجبرها على ارتداء نظارة، وهو الغدة الدرقية وبكل أسف ناس قالت إن تغير ملامحي عائد لتناول للمخدرات وهذا ليس صحيحًا".