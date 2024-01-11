نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 نجوم يشاركوا محمد صلاح في إعلان لـ أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، بجانبه مجموعة من الفنانين في إعلان صالح لـ إحدى شركات الاتصالات، بمناسبة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

تفاصيل إعلان محمد صلاح

وتواجد في الإعلان كل من فردوس عبدالحميد، وسليمان عيد، وإدوارد، والذين ظهروا على متن طائرة وفي طريقهم لدولة كوديفوار، كما جمعهم حوار طريف مع نجم ليفربول محمد صلاح، كما شهد الإعلان أيضًا ظهور ثنائي المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش بجانب محمد صلاح.

وغلب الطابع الكوميدي على الإعلان، وحظي بتفاعل هائل بين الجماهير المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد دقائق قليلة من طرحه، وحمل الإعلان عنوان "يلا نغيّر الفرجة، يمكن تتفك العقدة"، في إشارة إلى عدم فوز منتخب مصر باللقب منذ نسخة أنغولا في عام 2010.

فكرة إعلان محمد صلاح لكأس الأمم الإفريقية 2023

وجاءت فكرة الإعلان لكأس الأمم الإفريقية 2023، عن تفاؤل المشجعين قبل مباريات المنتخب، حيث ظهر محمد صلاح ورفاقه في محاولات لمنع الجماهير، من فعل الأشياء نفسها خلال مشاهدة المباريات، لتغيير عادات المشجعين أملًا في التتويج باللقب القاري.

فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة، بمواجهة موزمبيق في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، بمواجهة موزمبيق في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كان 2023.

وفي نسخة كوت ديفوار 2023، يخوض صلاح ورفاقه البطولة على رأس المجموعة الثانية مع غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، بحثا عن التتويج باللقب الثامن تاريخيا والأول منذ 14 سنة كاملة.

قائمة المنتخب النهائية لأمم إفريقيا

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أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.