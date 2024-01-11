نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلماته وألحانه.. محمود الليثي يطرح أغنية "الجدع" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الشعبي محمود الليثي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية أحدث أغنياته التي يبدأ بها العام الجديد باسم "الجدع".





تفاصيل أغنية الجدع لـ محمود الليثي





والأغنية من تأليف وألحان محمود الليثي في تجربة مختلفة، وهي من توزيع باسم منير ومن إنتاج شركة ميوزك دايوتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.









كلمات أغنية الجدع





: بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة

طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين طماعين خلوا قلبى عاش حزين

مفيش أمان أمان كلوا كداب يا مان

وخيانة كدة علني ووشوش زى الألوان

من ناس كتير قلبى اتظلم وأنا خدت فيهم مليون قلم

خداعين جراحين قولولى بس أروح لمين





أحدث أعمال محمود الليثي





وطرح الليثي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أخوك يشرف بلد” بالتعاون مع المطرب الشعبي عمر كمال، من فيلم حمص وحلاوة، والأغنية منكلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.





آخر أعمال محمود الليثي

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشانوحسنالخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.

كلمات أغنية سطلانة:

يا دكتور شوف لي تصريفة أبوس إيديك إكتب لي روشتة

أنا جوايا حتة نظيفة خذها ارميها في أي حتة

نفسي أقطعها نفسي أقلعها زي ما بقلع الجاكتة

وجيت أبيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

كنكة بن تفوقفني ما فوقتش

رشة ميّه تفتحني ما فتحتش

راكب دماغي ودايس ومزاجي في الطالع خالص

أسرع من صواريخ ناسا الواحد ياما قاسى

هبعد بعيد لأتعدي من الناس العيانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

والنبي تديني يا شيف حبة دلع في رغيف

علشان أشبع من الفرحة وأوفر المصاريف

والنبي تديني يا شيف حبة دلع في رغيف

علشان أشبع من الفرحة وأوفر المصاريف

عمالة الدنيا تلف، تلف ومرقصانا

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

كنكة بن تفوقفني ما فوقتش

رشة ميّه تفتحني ما فتحتش

راكب دماغي ودايس ومزاجي في الطالع خالص

أسرع من صواريخ ناسا الواحد ياما قاسي

هبعد بعيد لأتعدي من الناس العيانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

يا نفسي خليكي في نفسك يا إما حتبقي الغلطانة

ويا إحساساتي حفضل حابسك أحسن تجري ع اللي أذانا

خذت العلاجات وما خفتشي أعصابي تلفانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

يا بنت يا حب الحب يا قلب القلب يا نن العين

بحبك أكثر من الفاكهة ومن شنطة فيها ملايين

نفسي أشوفك لدلق عليكي وعليّ شوية بنزين

أصل أنا مجنون في حبك ودماغي تعبانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

أووه سطلانة، سطلانة، لانة سطلانة

من الناس العيانة