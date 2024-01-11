دينا تكشف عن علاقتها بالمطبخ وأهم الواجبات المفضلة لها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الراقصة دينا، خلال فيديو نشرته الإعلامية سهير جودة عبر حسابها على موقع انستجرام، عن علاقتها بالمطبخ وأهم الواجبات المفضلة لها.

علاقة دينا بالمطبخ وأهم الواجبات المفضلة لها

ظهرت دينا من داخل المطبخ، وقالت: "بحب أكل لحمة وسمك وحمام ماعدا الفراخ وباكل قلقاس وبطاطس وبامية ومش باكل سلطة ولا فاكهة ماعدا البطيخ وأحب الشيكولاتة والايس كريم.. أنا بعمل كل حاجة في المطبخ وبعرف أطبخ كل الأصناف ومن أكتر الحاجات اللي بتسعدني وصحابي بيقولولي ان كباب الحلة بتاعي ملوش حل".

دينا ترد على انتقادات صورتها مع أحمد الفيشاوي

ومن ناحية اخري، سبق وعلقت دينا على الانتقادات التي أثارت حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" من كواليس فيلم "عادل مش عادل"، والتي جمعتها بالفنان أحمد الفيشاوي، حيث كان يضع يديه على ركبتيها، وقالت عبر برنامج «et بالعربي»: «الناس بقي عندهم في مخها توقعات دايما غريبة، بس لا احنا زملاء وكنا عمالين بنهزر في الصور واحنا بنكشر، وقلنا لا نضحك في الصور بعد كده، والشخص الثالث اللي موجود معانا في الصورة هو مدير التصوير، هي الناس علقت بتعليقات سخيفة شوية، بس عادي ده المتوقع».

قصة فيلم "عادل مش عادل"

تدور أحداث فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي حول شاب يدعى "عادل الأمين" الذي يعيش مخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في العديد من المتاعب، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

برومو فيلم "عادل مش عادل"

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" بطولة النجم أحمد الفيشاوي مؤخرا الإعلان الرسمي للعمل استعدادًا لعرضه في السينمات يوم 24 يناير الجاري، وسيطرت أجواء الكوميديا على برومو الفيلم من خلال أحمد الفيشاوي وهو داخل أروقة أحد المحاكم يدلي بشهادته وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد الفيشاوي، كلا من شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، محمد أوتاكا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.