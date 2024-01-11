نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. تامر حسين يشوق متابعيه لأحدث أعمال شيرين عبدالوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الشاعر الغنائي تامر حسين متابعيه لأحدث أعمال الفنانه شيرين عبدالوهاب الغنائية، من خلال صورة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك الشاعر تامر حسين صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب داخل استديو صوت وبصحبة كل من الملحن عزيز الشافعي، والموزع توما والملحن مدين وعلق عليها قائلا: “قريبا شيرين عبدالوهاب 2024”.





حفل شيرين عبدالوهاب بـ لبنان





تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل عيد الحب في لبنان، يوم 17 فبراير القادم.

وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكرمن خلال موقعها الرسمي فقط.

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب قائمة أفضل 100 مطرب عربي، وذلكوفقًا لمنصة بيلبورد السعودية، وجاء ذلك بالتزامن مع خبر انفصالها عنحسام حبيب الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية، وتناولته وسائلالإعلام بشكل واسع.

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب:

وقد أعلنت شيرين خبر انفصالها عن حسام حبيب من خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، وأكدت أن الانفصال تم بهدوءبينهما، وهى تركز حاليًا على ألبومها الجديد.

انتشرت جلسة تصوير جديدة للفنانه شيرين عبد الوهاب، ذلك عبر تطبيق "انستجرام"، وظهرت وهي تضع المكياج وتحضر شعرها للوك مناسب للتصوير، وذلك بعدما أعلنت شيرين منذ أيام قليلة طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب بشكل حضاري، فيما تواصل تحضيرات عدد من الأغاني الجديدة تمهيدا لطرحها



انطلاقة فنية لشيرين عبدالوهاب

يذكر أن شيرين عبد الوهاب انطلقت بقوة في 2024 بحفل غنائي رائع في دبي مع نجوى كرم وجورج وسوف في رأس السنة، حيث أبهرت الجمهور بنحافتها اللافتة وروحها المعنوية العالية.

هذا الأداء الرائع يعد إشارة إلى استمرارها في نشاطها الفني خلال العام، مع تحفيز تكهنات الجمهور بمرحلة جديدة في حياتها الفنية والشخصية بعد طلاقها من حسام حبيب.

كما عادت إلى إحياء الحفلات الغنائية بعد فترة توقف، وقد أثارت إعجاب الجمهور في حفلها الجديد في دبي برفقة نجوى كرم وجورج وسوف. ظهرت بنحافة لافتة، مما أظهر تغييرًا في مظهرها البدني. يترقب الجمهور عودتها إلى الألبومات في 2024 بعد حل أزماتهاالقانونية وتأخير طرح ألبومها المقرر في 2023.