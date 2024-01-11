نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن أبو الروس يتصدر محركات البحث وإشادات على شخصيته في مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجم الشاب حسن أبو الروس تريند محركات البحث المختلفة وخاصة منصة أكس، وذلك بعد تألقه في مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض حاليًا عبر منصة Watch it.

منصة اكس

إشادات الجمهور بأداء أبو الروس



وقد أشاد الجمهور بأداء الفنان الشاب حسن أبو الروس بدوره في مسلسل «حالة خاصة»؛ الذي عرضت منه أول أربع حلقات على «watch it»، إذ أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات وتعرض حلقتان منه كل يوم أربعاء، واقتبس رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الجمل التي جاءت على لسان حسن أبو الروس في مسلسل «حالة خاصة»، كما مازحه أحدهم قائلًا: «مش كفايا الواد عنده توحد بتسرق فكرته كمان»، في إشارة إلى طه دسوقي وما حدث خلال سير أحداث المسلسل.

وكتب آخر:" حسن أبو الروس عارف يقدم شخصية المحامي الانتهازي بطريقة تخليك تصدق أنه فعلا كده".

حسن أبو الروس

تفاصيل شخصية حسن أبو الروس في "حالة خاصة":

ويقدم أبو الروس خلال المسلسل شخصية محامي يدعى "عز" وهو شخصية انتهازية يحاول دائما سرقة أفكار زملائه وخاصة زميله نديم الذي يعاني من مرض التوحد ويمتلك ذكاء خارق يجعله الافضل بين زملائه، وفي إطار درامي مشوق.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي، حول نديم وهو محام يعاني مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء في العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.

حالة خاصة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يعتبر مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، ويسلط العمل الضوء على مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين في خلال المسلسل الذي يناقش قضية مهمة وهي قضية التوحد.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، علي السباعي، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.