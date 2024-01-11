تفاصيل عرض فيلم الإسكندراني داخل المملكة العربية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ اليوم أولى عروض فيلم الإسكندراني لـ أحمد العوضي داخل المملكة العربية السعودية فى أولى جولاته خارج مصر، يتم عرضه مساء اليوم فى عدد كبير من الدول العربية الأخري وعلى رأسهم الإمارات والمغرب وتونس، بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار الأيام القليلة الماضية.

قصة فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان.

إيرادات فيلم الاسكندراني

فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، تصدر قائمة الإيرادات بالفيلم الذي طرح في دور العرض السينمائية الأسبوع الماضي، حيث مازال العمل محافظًا على صدارته بدور العرض، بعد أن حقق إيرادات تخطت الـ 8 ملايين جنيه في أسبوع، فجاءت إيرادات الأفلام أمس، للفيلم 649،801 جنيهًا.

قصة فيلم الاسكندراني

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

برومو فيلم الاسكندراني

وحقق البرومو الخاص للفيلم ما يقرب من 17 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية، ولقى البرومو العديد من ردود الفعل الإيجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووصلت عدد مشاهدات البرومو 3 ملايين في أول 24 ساعة من طرحه، وتحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر مساء اليوم الخميس.



عصام كاريكا يشوق جمهوره لأغاني فيلم "الإسكندراني"



وكان عصام كاريكا قد شوق جمهوره مؤخرًا لأغاني فيلم "الإسكندراني"، حيث نشر صورة تجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا أغاني فيلم (الإسكندراني) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات رامي جمال، وألحان العبد لله.