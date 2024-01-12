نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة محمد تكتب: سباق العمالقة وتامر حسني يجتاز السباق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة شرسة وقوية بين عملاقة الفن والغناء في الفترة الأخيرة شهد السوق الغنائي عدد من الأغاني الدرامية والحزينة والسعيدة ما بين كبار مطربي مصر، فما الذي سيحدث عندما يشارك كبار الغناء في سباق واحد في ذات الوقت ؟

سباق العمالقة

عندما يذكر إسم عمالقة الغناء يجب ذكر إسم الهضبة عمرو دياب والذي غاب لفترة وقام بطرح ألبوم من أغانيه بإسم “ مكانك” ولكن لم يجتاز عمرو دياب السباق الإ بأغنية أو اثنين من ألبومه فقط، وهذا ما كان غير متوقع للجمهور وخاصةً بعد تشويقهم على نزول الألبوم لفترات طويلة.

و يقرر الفنان رامي صبري دخول السباق بألبومه الجديد أيضًا ولكن لم يجتاز أيضًا سباق العمالقة وعلى الرغم من طرح عدد من الفنانين أغنية واحدة فقط أو اثنتين إلا أنهم تفوقوا عليه وكان أبرزهم الفنان فريد والفنان رامي جمال والذين احتلوا موقع الفيديوهات يوتيوب على الرغم من طرحها منذ فترة قليلة إلا أنهم يواصلون نجاح أغنيتهم الجديدة “أهي مشيت”

و استطاع فريد النجاح مرة أخري في دويتو جديد مع مسلم بأغنيتهم “ مرجعليش” التي طرحت منذ عدة أيام وتحتل المركز الثاني عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

و كانت المفاجأة الكبري في هذا السباق هو دخول الفنان تامر حسني بأغنيته الجديدة “ موحشتكيش” في يوم واحد فقط ويتصدر تريند يوتيوب ومحركات البحث بالمواقع المختلفة، واستطاع حسني بالفوز في السباق في يوم واحد فقط.

أسباب اجتياز تامر حسني سباق العملاقة ؟

من المعروف منذ صغرنا أن النجاح يأتي بإجتياز الامتحان والمذاكرة الجيدة وهذا ما فعله حسني وهو مذاكرته الجيدة واستفادته من أخطائه القديمة وكان من أبرز هذه الأخطاء الذي يقع بها المطربين هي تكرار المقاطع في أغنية واحدة أكثر من مرتين فتطيل الأغنية فيكرهها المستمع بسبب تكرار المقطع والكلمات.

و السبب الآخر كان يرجع هذه المرة لقرار النجم تامر حسني أن يطرح أغنيته الجديدة ولكن هذه المرة بخاصية كليب وإختياره البطلة النسائية للكليب كإختيار موفق وهي الفنانة ثراء جبيل والذي يحبها الكثير من الجمهور.

و السبب الثالث هو قصر وقت الكليب والأغنية مما جعلها مميزة عن غيرها ولا تستهلك وقت أكثر أو تحميل أكثر.

و على الرغم من إجتياز حسني السباق فتغير الحال في هذا الوقت بعد طرح الفنان تامر عاشور أو ما يطلق عليه ملك الحزن أغنيته الجديدة “موجوع” فهل سيعاد السباق من جديد أم سيظل تامر حسني الفائز بالسباق.