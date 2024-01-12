نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يمازح جمهوره:"أخبار الكهربا ايه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازح النجم الكبير نبيل الحلفاوي جمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر اكس، حيث قام بنشر تغريدة عن الكهرباء.

منشور نبيل الحلفاوي:

وكتب:" أخبار الكهرباء إيه؟ شايف نوع من التكتيم خوفا من الحسد، بقالها قد إيه ما اتقطعتش؟".

نبيل الحلفاوي

وفي سياق آخر قد أعرب الفنان نبيل الحلفاوي من قبل، عن استيائه من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر هذه الفترة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع X، تويتر سابقا، تغريدة يعبر فيها عن استيائه من تخفيف الأحمال بانقطاع الكهرباء، وعلق: تخفيف الأحمال وقف حال، كفاية، المدة زادت عن الحد، ندور على حلول تانية تخفف الأحمال على الناس مش على الكهرباء.

نبيل الحلفاوي

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

ويذكر ان اخر اعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم تسليم أهالي، والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا. وفي ليلة زفاف ابو خليل وأم زاهية تنفجر مفاجأة في وجه ابنيهما حول حقيقة عملهما وتتوالى الأحداث من هنا في إطار كوميدي خفيف.

أيضا شارك في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان 2021 وشاركه في بطولته فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام على، يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.

نبيل الحلفاوي يشيد بدور مصر وقطر في القضية الفلسطينية:

وجدير بالذكر أن أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بدور مصر وقطر في القضية الفلسطينية بعد أن يأله أحد المتابعين عن رأيه فيما فعلته جنوب إفريقيا اليوم حيث قال:" مصر وقطر منذ بداية الأحداث تقومان بدور الوسيط بين إسرائيل وحماس بشأن الهدنة وتبادل الأسري إلى جانب تأمين دخول المساعدات. لا أظن أنه كان يمكن أن يتم هذا لو كانت هي من رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني.

وتابع:" كما أني لست خبيرا بالجوانب القانونية لكني قرأت أن جنوب إفريقيا طلبت أن تكون "منفردة" في رفع الدعوى ونصحت بعدم انضمام دول أخرى منعا للاختلاط الأوراق مما يؤدي إلى تأجيل أو تأخير قرار المحكمة الخاص بالتدابير المؤقتة(وقف إطلاق النار)ولذا نرى الدعم والتأييد من دول عدة ولكن لم تنضم أيا منها للدعوى.