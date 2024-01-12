نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يعلن عن طرح أغنية فيلم "أبو نسب" كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد إمام عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام و موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن طرح أغنية فيلمه الجديد “ أبو نسب” للفنان أحمد سعد “ كدة لا” والذي طرحت بعدة أيام من طرح فيلمه الجديد “ أبو نسب” بدور العرض المختلفة.

أبطال فيلم “ أبو نسب”

شارك في بطولة فيلم “ أبو نسب” الفنان القدير ماجد الكدواني والفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان علاء مرسي والفنان محمد لطفي والفنان القدير محمد رضوان وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن إخراج المخرج رامي إمام.

كلمات أغنية “ كدة لا ”

كدا فجأة



بتدق ف قلبى الدقة



مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه



دا شرير



دا خطير



دا ماشوفتش زيه كتير



مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير



انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه



وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه



ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش



متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش



فيه شراسه

ساقع سخن دا ف ازازة



الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه



بتسوح



طاب اروح



انا مالى بزن بنوح



لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين لاتكونشى الحاسة السادسة



انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه



وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه



ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش



متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش