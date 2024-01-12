نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز: "الجمهور دلوقتي مينفعش تقدمله أي حاجة وخلاص وسعيد بوجود آسر ياسين في ولاد رزق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان أحمد عز عن التحضيرات الخاصة بفيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى شاشة القنوات السعودية.

تصريحات أحمد عز:

وقال عز خلال اللقاء أن فيلم ولاد رزق من الأفلام المحببة لدي الجمهور، لذلك يجب أن يكون الجزء الثالث مختلف تمامًا عن ما قدم في الجزء الأول والثاني".

وأضاف:" وخاصة أن الجمهور في هذا الوقت لا يجوز أن تقدم له أي شئ، فهو مطلع على كل العالم ويرى كيف تطور السينما، لذلك يجب أن تقدم له شئ مختلف وفكر جديد".

أحمد عز

أحمد عز: سعيد بوجود آسر ياسين في ولاد رزق:

وقد أعرب عز عن سعادته بوجود آسر ياسين في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وقال:" آسر ياسين نجم كبير وأنا سعيد وتشرفت إنه معانا في ولاد رزق ويارب نقدم حاجه حلوة تعجب الجمهور".

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،احمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

ويذكر أن يواصل النجم أحمد عز تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت" الذي بدأ تصويره الشهر الماضي. يشارك أحمد عز في بطولة الفيلم مع آسر ياسين ومنة شلبى ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعدد آخر من النجوم. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

أحمد عز

تفاصيل فيلم "فرقة الموت":

و تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

آخر أعمال أحمد عز:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.